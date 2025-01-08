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Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

Вопрос жизни и смерти: Россия обезвредит огромную замедленную бомбу

В этот Новый год Дед Мороз проявил истинные чудеса логистики: он смог не только положить под елку подарки всем российским детишкам, но и лично обошел с доброй вестью общежития, хостелы и съемные резиновые квартиры миллионов нелегальных мигрантов.

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