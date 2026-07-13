Сегодня Белогорск и Белогорский район временно останется без света из-за работ на высоковольтных линиях

Как сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков, сегодня с 12:00 до 17:00 подачу электроэнергии временно приостановят в Белогорске, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также частично в селе Мельники.
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