Сегодня Белогорск и Белогорский район временно останется без света из-за работ на высоковольтных линиях

Как сообщил глава районной администрации Дмитрий Чумаков, сегодня с 12:00 до 17:00 подачу электроэнергии временно приостановят в Белогорске, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также частично в селе Мельники.