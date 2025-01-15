Уолц: США планируют ускорить поставки вооружений Тайваню

Соединённые Штаты намерены ускорить производство вооружений для Тайваня из-за невыполненных заказов на свыше чем 20 миллиардов долларов, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.
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