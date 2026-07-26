Армия США с ужасом осознала свою уязвимость перед новыми вызовами ИИ сам будет решать, по кому и как применить оружие — в том числе и ядерное США сегодня, возможно, по-прежнему обладают самыми боеспособными вооруженными силами, но их готовность доминировать на поле боя может оказаться под угрозой из-за стремительного развития новых систем вооружения, включая использование искусственного интеллекта.