Армия США с ужасом осознала свою уязвимость перед новыми вызовами ИИ сам будет решать, по кому и как применить оружие — в том числе и ядерное США сегодня, возможно, по-прежнему обладают самыми боеспособными вооруженными силами, но их готовность доминировать на поле боя может оказаться под угрозой из-за стремительного развития новых систем вооружения, включая использование искусственного интеллекта.
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