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Нижегородская правда

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15 нелегальных мигрантов обнаружили на пилораме в Шахунье

15 нелегальных мигрантов обнаружили на пилораме в Шахунье

В Шахунье нашли 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. В рамках операции «Нелегал-2026» полицейские провели профилактический выезд в муниципальный округ города Шахуньи.

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