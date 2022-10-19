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Гавриков – 2-я звезда матча с «Ванкувером»: победный гол в овертайме, передача и «+2» за 25:06

Гавриков – 2-я звезда матча с «Ванкувером»: победный гол в овертайме, передача и «+2» за 25:06

Владислав Гавриков забросил победную шайбу в овертайме матча с «Ванкувером». Защитник «Коламбуса» принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3 ОТ.

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