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Авторадио

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Даже обоюдная вина в ДТП не исключает компенсацию

Если в аварии виноваты оба водителя, это ещё не повод отказываться от страхового возмещения. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты».

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