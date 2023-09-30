Российская артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Артиллеристам российской Южной группировки войск удалось уничтожить шесть опорных пунктов украинских войск на территории Клещеевки, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.
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