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Российская артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Российская артиллерия уничтожила шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке

Артиллеристам российской Южной группировки войск удалось уничтожить шесть опорных пунктов украинских войск на территории Клещеевки, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Георгия Минесашвили.

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