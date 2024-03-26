Politico узнала об использовании выделенных Киеву $300 млн еще в 2023 году

Пакет финансовой помощи Киеву на $300 млн, который конгресс США одобрил в прошлую субботу, 23 марта, был потрачен еще в ноябре 2023 года, когда власти страны пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования.
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