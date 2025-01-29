Российские военные разрабатывают новые типы беспилотников

Российские военные инженеры прямо на передовой модернизируют и совершенствуют дроны. Сегодня их разработки способны летать на расстояние более 50-ти километров, по несколько часов зависать в воздухе, а также вести разведку без участия человека, используя искусственный интеллект.
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