В ближайшее воскресенье, 18 октября, в России в шестой раз отметят День Отца – праздник, который дает отличный повод в очередной раз вспомнить о роли папы в жизни ребенка и семьи в целом, а значит и повысить авторитет отцовства.
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