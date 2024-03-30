«Большая ошибка»: Ксения Собчак высказалась о признании Аллы Пугачевой иноагентом

Информация о том, что Аллу Борисовну хотят признать иностранным агентом, крутится в сети уже давно. Однако слухи усилились после того, как Примадонна никак не прокомментировала ужасные события в «Crocus City Hall».
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