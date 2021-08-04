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На захваченном в Крыму украинском корабле "Константин Ольшанский" подняли флаг и гюйс ЧФ РФ

На захваченном в Крыму украинском корабле "Константин Ольшанский" подняли флаг и гюйс ЧФ РФ

Украинский большой десантный корабль "Константин Ольшанский" перешел под командование Черноморского флота РФ.

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Анатолий Селиванов
правильно, запустить его в дело
Meerflyegerr
"...Москва неоднократно предлагала Киеву забрать суда, но украинская сторона отказалась это делать..."(с) Тогда корабли не захвачены, а брошены.
кормчий
Рогули сейчас из трусов будут выпрыгивать и верещать -Россия захватила наш корабль. Агрессоры ! -
Meerflyegerr
Они давно уже это делают... Подустали сейчас просто ..
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
Серж Южанин
вячеслав харченко
85-й год, новье, твою мать.

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