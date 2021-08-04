На захваченном в Крыму украинском корабле "Константин Ольшанский" подняли флаг и гюйс ЧФ РФ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫВоенное делоНа захваченном в Крыму украинском корабле "Константин Ольшанский" подняли флаг и гюйс ЧФ РФ Украинский большой десантный корабль "Константин Ольшанский" перешел под командование Черноморского флота РФ.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановправильно, запустить его в делоMeerflyegerr"...Москва неоднократно предлагала Киеву забрать суда, но украинская сторона отказалась это делать..."(с) Тогда корабли не захвачены, а брошены.кормчийРогули сейчас из трусов будут выпрыгивать и верещать -Россия захватила наш корабль. Агрессоры ! -MeerflyegerrОни давно уже это делают... Подустали сейчас просто ..Серж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинСерж ЮжанинВХвячеслав харченко85-й год, новье, твою мать.Комментировать
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