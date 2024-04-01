Накануне смерти экс-участница «Дома-2» Кпадону злоупотребляла спиртным

Эксперты рассматривают две версии смерти бывшей участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону. Как сообщает Telegram-канал SHOT причинами могли стать осложнения после операции на легких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации.
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