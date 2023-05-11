Экспорт Китая в Россию вырос на 153,1%

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Согласно данным, обнародованным во вторник Главным таможенным управлением Китая, двусторонняя торговля между Китаем и Россией за первые четыре месяца 2023 года составила 73,15 миллиарда долларов, увеличившись на 41,3 процента в годовом исчислении.