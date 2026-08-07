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Новости Брянска

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Стало известно, что случилось с пропавшим брянским пенсионером, уехавшим в лес на мопеде

Стало известно, что случилось с пропавшим брянским пенсионером, уехавшим в лес на мопеде

Пожилой мужчина пропал еще 5 августа.Ранее мы сообщали, что волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор информации о местонахождении 83-летнего жителя села Лыщичи Николая Ивановича Литвенка.

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