Стало известно, что случилось с пропавшим брянским пенсионером, уехавшим в лес на мопеде

Пожилой мужчина пропал еще 5 августа.Ранее мы сообщали, что волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор информации о местонахождении 83-летнего жителя села Лыщичи Николая Ивановича Литвенка.
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