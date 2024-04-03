«Адмиралтейские верфи» начали резку металла для восьмого траулера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля, ФедералПресс. «Адмиралтейские верфи» приступили к резке металла для восьмого большого морозильного рыболовного траулера, который будет построен по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).
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