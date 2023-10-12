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Русская весна

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«Аллигаторы» уничтожают технику ВСУ на Запорожском фронте (ВИДЕО)

«Аллигаторы» уничтожают технику ВСУ на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 «(Аллигатор») уничтожают технику ВСУ в ходе продолжающихся боёв на Запорожском направлении.

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