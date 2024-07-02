«Брянские новости»: брянские гипермаркеты стали местом ночных сборов мигрантов

Гипермаркеты в Брянске стали местом ночных сборов мигрантов. Информацию об этом сообщает издание «Брянские новости» со ссылкой на свои источники, которые пояснили, что они встречаются здесь для обсуждения «разных вопросов».
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