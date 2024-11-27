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Закон, порядок, государство

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В Ставрополе завершено расследование уголовного дела об организации незаконной миграции путем заключения браков

В Ставрополе завершено расследование уголовного дела об организации незаконной миграции путем заключения браков

Следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по городу Ставрополю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.

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