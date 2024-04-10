ФСБ задержала пособницу СБУ, готовившую теракт против бойцов ВС РФ в Запорожье Сотрудники спецслужб России задержали в Запорожской области агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившую теракт с применением взрывчатки в отношении военнослужащих ВС РФ.
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