После атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в больнице умер шестилетний ребенок

Пять человек получили ранения. Взрывом поврежден трехэтажный дом. По данным Минобороны, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над Кубанью, 26 над территорией Запорожской области и 10 над Ростовской областьюШестилетняя девочка погибла в результате атаки дронов на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.