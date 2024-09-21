Расчет купюрами в магазинах может не состояться – их не примут: неприятный сюрприз коснется всех Ольга БезродняяОплата купюрами в магазине может оказаться невозможной, если банкноты окажутся ветхими или не соответствуют стандартам.
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