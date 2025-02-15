Украинский F-16 был сбит дружественным огнем украинской ЗРК Patriot — WSJ

Причиной инцидента с украинским истребителем F-16, сбитым системой ПВО Patriot летом 2024 года, стало отсутствие современной системы опознавания дружественных объектов Link 16, которую используют страны НАТО.
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