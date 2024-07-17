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  • владимир сергеев
    косноязычие в тексте...- читать противноЕвропа под давлен...
  • владимир сергеев
    болтовня статейная...понемногу ни о чём , как говорят...Героя Русской вес...
  • Иосиф Калинин
    Удивительное №4. После всей этой молдавской наглости и хамства Россия собирается о чем-то договариваться и даже идти ...Удивительная Молд...

Если верить свежей статистике, россияне живут лучше албанцев и молдаван, намного лучше малийцев и нигерийцев. Но стоит ли этим гордиться?

Если верить свежей статистике, россияне живут лучше албанцев и молдаван, намного лучше малийцев и нигерийцев. Но стоит ли этим гордиться?

﻿﻿Недавние данные Всемирного банка об уровне доходов населения мира продолжают волновать экспертов. Казалось бы, скучные цифры позволяют увидеть распределение богатства на планете, его противоположности – бедности, понять, какова реальная ситуация в собственной стране, сравнить ее с другими странами, а может быть… наметить будущее.

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