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Талалаев про 3:0 с «Родиной»: «Рад, что забил Оффор. Он был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»

Андрей Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над « Родиной » (3:0) в Альфа-Банк РПЛ . – Чем остались довольны? – Прежде всего – счетом.

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