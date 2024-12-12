Шведский художник Gustaf Fjaestad (1868-1948)

Густав Кристенсен Фьестад родился в приходе Якобс в Стокгольмской епархии, Швеция. В 1891–1892 годах учился в Королевской шведской академии изящных искусств, а в 1893 году — в Академии искусств в Стокгольме.
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