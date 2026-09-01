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Газета.ру

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Юрист Шайдуллина: сотрудникам не запрещено обедать на рабочем месте

Юрист Шайдуллина: сотрудникам не запрещено обедать на рабочем месте

Сотрудникам нельзя обедать на рабочем месте, если это прописано в локальных нормативных документах. Об этом «Москве 24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

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