Европейская компания Relay привлекла $35 млн. в рамках серии A после применения азиатской модели доставки

Приняв идею доставки посылок несколько позже, чем Европа, большая часть Азии построила свою инфраструктуру доставки на основе электронной коммерции, фактически «уберизировав» работу доставки до последней мили.
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