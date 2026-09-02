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Царьград

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«Росатом» намерен восстановить электроснабжение Запорожской АЭС

«Росатом» намерен восстановить электроснабжение Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о готовности восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС при поддержке Минобороны и Росгвардии.

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