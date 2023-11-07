Два мужчины, пытавшихся провезти в Архангельскую область килограмм наркотиков, получили сроки

Уроженцы Краснодарского края и Ростовской области 1999 и 1998 годов рождения получили по восемь лет строгого режимаСеверодвинский городской суд признал их виновными в приобретении и хранении наркотических средств, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.