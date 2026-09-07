Угроза атаки БПЛА на восемь городов РТ отменена

Угроза атаки БПЛА на восемь городов Татарстана отменена, сообщает официальное приложение МЧС России. Под угрозой атаки были Нижнекамск, Лениногорск, Бугульма, Набережные Челны, Елабуга, Альметьевск, Чистополь и Заинск.
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