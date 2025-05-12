Фактически Брюссель предлагает России согласиться с тем, что она проиграла войну на Украине. Такое мнение высказывает полковник российского спецназа запаса Анатолий Матвийчук, отвечая на вопрос, почему РФ невыгодно 30-дневное перемирие, предложенное в Киеве лидерами ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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