Россия возвращается к денацификации и демилитаризации Украины

Фактически Брюссель предлагает России согласиться с тем, что она проиграла войну на Украине. Такое мнение высказывает полковник российского спецназа запаса Анатолий Матвийчук, отвечая на вопрос, почему РФ невыгодно 30-дневное перемирие, предложенное в Киеве лидерами ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».