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Владимирские новости

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Открытие новой школы в Александрове перенесено на декабрь 2026

Открытие новой школы в Александрове перенесено на декабрь 2026

Открытие школы в Александрове перенесли на декабрь 2026 года из-за приостановки контракта для корректировки документации и перерасчёта сметы.

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