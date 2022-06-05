Вы точно были царем, если ответили на все вопросы этого теста

Вы точно были царем, если ответили на все вопросы этого теста

Что ели цари русские? Александр I съедал на завтрак корзинку свежей земляники, а Николай I — как минимум пять соленых огурцов.

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