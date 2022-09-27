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Пять лучших телефонов, разрешенных для призывников и мобилизованных

Пять лучших телефонов, разрешенных для призывников и мобилизованных

Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой в воинскую часть только кнопочные телефоны. Какое устройство лучше всего приобрести, сколько стоят такие телефоны и на какие характеристики обращать внимание при покупке - в материале "Газеты.

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