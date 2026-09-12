Объявили в розыск экс-главу Минкомсвязи РФ Никифорова. В чем его обвиняют?

МВД объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи НикифороваНиколай НикифоровКирилл Каллиников/РИА Новости МВД объявило в федеральный розыск экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.
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