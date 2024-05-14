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Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы партнерства и взаимодействия России и Китая

Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы партнерства и взаимодействия России и Китая

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Китаем, обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам.

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