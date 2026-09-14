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Регионы России

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Sony запретила выпуск фанатского мультиплеерного мода для The Last of Us Part II на ПК

Sony запретила выпуск фанатского мультиплеерного мода для The Last of Us Part II на ПК

Разработчик-энтузиаст под ником Specilizer с начала 2026 года работал над неофициальным онлайн-режимом для ПК-версии игры The Last of Us Part II.

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