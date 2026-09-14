Sony запретила выпуск фанатского мультиплеерного мода для The Last of Us Part II на ПК

Разработчик-энтузиаст под ником Specilizer с начала 2026 года работал над неофициальным онлайн-режимом для ПК-версии игры The Last of Us Part II.
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