Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит фаворитом РПЛ. Весной хочется побольше неожиданных и ярких сюжетов»

Станислав Черчесов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ. – Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту? – В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.