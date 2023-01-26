Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит фаворитом РПЛ. Весной хочется побольше неожиданных и ярких сюжетов»

Станислав Черчесов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ. – Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту? – В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.
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