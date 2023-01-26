Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит фаворитом РПЛ. Весной хочется побольше неожиданных и ярких сюжетов»

Станислав Черчесов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ. – Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту? – В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх