Россия уже победила Соединенные Штаты в конфликте на Украине несмотря на большое количество военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, заявил американский журналист Такер Карлсон 10 марта в ходе интервью с другим журналистом Крисом Куомо.
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