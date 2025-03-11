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Такер Карлсон: Россия победила США в конфликте на Украине

Такер Карлсон: Россия победила США в конфликте на Украине

Россия уже победила Соединенные Штаты в конфликте на Украине несмотря на большое количество военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, заявил американский журналист Такер Карлсон 10 марта в ходе интервью с другим журналистом Крисом Куомо.

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