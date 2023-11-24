Джабаров прокомментировал воинственные заявления из Чехии

Любые заявления мелких стран Центральной Европы о военных конфликтах и поставках оружия — ничто для Российской Федерации, но если со стороны Чехии или Польши будет военная угроза, Россия и ее союзники дадут отпор.
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