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Парламентская газета

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Джабаров прокомментировал воинственные заявления из Чехии

Джабаров прокомментировал воинственные заявления из Чехии

Любые заявления мелких стран Центральной Европы о военных конфликтах и поставках оружия — ничто для Российской Федерации, но если со стороны Чехии или Польши будет военная угроза, Россия и ее союзники дадут отпор.

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