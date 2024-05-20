Врач Кравцова: для выявления язвы желудка нужно сдать три анализа

Для своевременного выявления язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки при появлении дискомфорта в верхних отделах живота необходимо сдать общий анализ крови, провести исследование кала на скрытую кровь, а также сдать анализ на наличие бактерии Helicobacter pylori.