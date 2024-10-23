Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    "...когда у женщины есть какие-то нереализованные потребности, когда может быть и невнимательна к себе в чем-то, у не...Почему женщины вы...
  • Сергей Лепехов
    В случае стойкого нежелания секса гоните такого партнёра взашей и ищите того, с кем проблем не будет...Людям с низким ли...
  • Александр Шентябин
    Тетя-блогер. Этим все сказано! Такие граждане (независимо от пола) потенциальные поставщики клиентов психиатрам. Необ...Глупость, которую...

Почему женщины выплескивают агрессию на мужчин

Почему женщины выплескивают агрессию на мужчин

В День защиты мужской нервной системы от насилия со стороны женщин, который в шутку отмечают 22 октября, психолог объяснила, почему женщины срываются на своих партнеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
&quot;...когда у женщины есть какие-то нереализованные потребности, когда может быть и невнимательна к себе в чем-то, у неё эмоциональный фон так ярко раздражен, что она начинает необдуманно выражать это своему мужчине».                                                                               Особенно в отношении мужчин бывает ярко раздражен эмоциональный фон у тех женщин, которые  имеют только дочерей, а сыновей у них нет, поэтому мужская психология им чужда и непонятна.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх