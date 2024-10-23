Почему женщины выплескивают агрессию на мужчин

Ирина Черных

"...когда у женщины есть какие-то нереализованные потребности, когда может быть и невнимательна к себе в чем-то, у неё эмоциональный фон так ярко раздражен, что она начинает необдуманно выражать это своему мужчине». Особенно в отношении мужчин бывает ярко раздражен эмоциональный фон у тех женщин, которые имеют только дочерей, а сыновей у них нет, поэтому мужская психология им чужда и непонятна.