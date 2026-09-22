Москва возглавила рейтинг городов по доходам жителей

Москва заняла первое место среди крупных российских городов по среднему доходу на одного человека. Такие данные приводит Финансовый университет при правительстве.
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