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Авторадио

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Москва возглавила рейтинг городов по доходам жителей

Москва заняла первое место среди крупных российских городов по среднему доходу на одного человека. Такие данные приводит Финансовый университет при правительстве.

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