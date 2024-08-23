«На Вашингтон» – депутат-единоросс предложил нацелиться на США всеми ядерными средствами

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владислав Владислав
А начать с Англии ...
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3 час.
ММ
Митя Маевский
Правильно водородную бомбу на Вашингтон , об этом ещё Хрущев мечтал
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3 час.
Олег Самойлов
Стадами у нас стратеги по сети бродят! Просто диву даешься, СКОЛЬКО у нас УМНЕЙШИХ голов почти для мира потерянных!
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3 час.

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