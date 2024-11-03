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Ушла из жизни актриса Лидия Ильина: прощание с бабушкой Ералаша

Ушла из жизни актриса Лидия Ильина: прощание с бабушкой Ералаша

Ушла из жизни актриса Лидия Ильина: прощание с бабушкой Ералаша Ольга Вайленко1 ноября 2024 года мир кино и театра понёс утрату — на 77-м году жизни скончалась актриса Лидия Ильина, известная российским зрителям как бабушка Ералаша из сериала «Слово пацана».

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