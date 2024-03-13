Новая Toyota Camry поделилась моторами с большим седаном Toyota Avalon

Toyota сертифицировала в Китае обновленный седан Avalon. Машина не особо изменилась внешне, габариты остались прежними, а новшество — в моторах: подобно тому, как Toyota Camry XV80 избавилась от атмосферного мотора объемом 2,5 л, Avalon променял его на гибридную силовую установку на базе 2,0-литрового двигателя.