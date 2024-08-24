Украинские силы несут тяжёлые потери: последние новости СВО на 24 августа 2024 года, карта боевых действий на Украине, обстановка в Курской области

На 24 августа 2024 года ситуация на фронтах в зоне СВО характеризуется интенсивными боями. На Покровском направлении российские войска продвигаются к западным окраинам Гродовки и берут под контроль ключевые территории, включая Новогродовку, что создает угрозу для Селидово.