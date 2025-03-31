Родители едва не похоронили живого сына

В Таиланде больница случайно выдала родителям тело чужого сына. Об этом пишет The Thaiger. 23 марта 17-летний Понгсафак Танират и его друг попали в сильную аварию, когда вместе ехали на мопеде в провинции Пхатталунг.
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